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Россиянам придумали новые налоги

08:28
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Минфин предложил ввести в Налоговый кодекс пять новых глав

Опубликован проект о внесении изменений в Налоговый кодекс России. Это сделало министерство финансов.

Это означает, что Минфин кодифицирует основные действующие неналоговые платежи, как обещал ранее. Законопроект готовился больше года.

Ведомство предлагает ввести в кодекс пять новых глав. Россияне теперь могут начать платить экологический налог, утилизационный сбор, сбор с пользователей автодорог, налог с операторов связи, а также гостиничный сбор, передает "Коммерсантъ".

При этом крупнейшие предпринимательские объединения настроены против таких изменений. Они могут привести к росту фискальной и административной нагрузки. В итоге, на съезде РСПП 14 марта, предприниматели обратились к президенту России Владимиру Путину, попросив не торопиться с включением "неналогов" в НК.

Путин, в свою очередь, перенаправил этот вопрос первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Однако на коллегии министерства 26 марта данная инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений работы ведомства.

А еще Минфин предлагает "погрузить" в Налоговый кодекс в качестве госпошлины еще некоторые платежи, которые сейчас взимаются за предоставление сведений из госреестров. Это, в частности, внесение изменений, просмотр сведений и так далее.

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