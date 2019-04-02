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Племянницу Скрипаля избили в Ярославле

08:46
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Виктория Скрипаль рассказала об угрозах в свой адрес

На племянницу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Викторию напали в Ярославле. По словам женщины, она знает личность нападавшего – это ее коллега по ТСЖ, который уже ей неоднократно угрожал.

"В помещении ТСЖ на меня и мужа было совершено нападение. В результате у меня травмирована губа, а у мужа сломан палец", - приводит слова Виктории Скрипаль "Интерфакс". По ее словам, она опасается, что нападение повторится.

В полиции рассказали, что проводят проверку по факту данного инцидента.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы при помощи вещества "Новичок".

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