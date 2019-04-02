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Стали известны самые высокооплачиваемые профессии России

09:01
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Это, в частности, специалисты по операциям на межбанковском рынке

Министерство труда России назвало самые высокооплачиваемые профессии в России. Ими оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении, а также сварщик дуговой сварки. Таким специалистам предлагается заработная плата от 100 тысяч рублей.

Также хорошие зарплаты предлагают специалистам по операциям на межбанковском рынке и бурильщикам шпуров. Им работодатели готовы платить от 95 тысяч рублей в месяц.

Также в тройку лидеров по зарплатам попали специалисты по интеграции облачных приложений, бизнес-аналитики и специалисты по моделированию процессов термической обработки. Им готовы платить от 90 тысяч рублей, передает RT.

А еще в рейтинг Минтруда попали специалисты по потребительскому кредитованию. Они получают от 85 тысяч рублей. В ведомстве сообщили, что для исследования использовали данные из открытых источников.

Как отметили во ВНИИ Минтруда, работодатели предлагают такие зарплаты, в частности, потому, что спрос на таких специалистов превышает предложение.

Ранее Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года. Выяснилось, что больше всех получают работники в сфере добычи полезных ископаемых. Им платят 79,5 тысячи рублей. За ними следуют финансисты и страховщики - 77,3 тысячи рублей. На третьем месте оказались работники в сфере информации и связи. Они получают в среднем 66,2 тысячи рублей.

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