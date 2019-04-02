Принц Чарльз запретил Маркл надевать тиару Дианы и отдал ее Миддлтон

Сын Елизаветы II устал от капризов невестки

Принц Чарльз в довольно грубой форме поставил зарвавшуюся Меган Маркл на место. Сын Елизаветы II устал от капризов невестки.

Инцидент произошел осенью прошлого года, но известно о нем стало лишь сейчас. Меган заявила, что наденет бриллиантовую тиару, принадлежавшую принцессе Диане, во время официальной поездки на Фиджи.

Наследник престола от такого пришел в бешенство. Он попытался объяснить Маркл, что Фиджи - бедная страна, и появляться там в тиаре, стоимостью в миллионы долларов, слишком экстравагантно. Да и в целом не прилично демонстрировать роскошь в небогатой стране.

Меган затаила обиду и нажаловалась мужу принцу Гарри. Сын упрекнул Чарльза и потребовал отдать украшение Маркл. Но Чарльз был непреклонен. Разрешила конфликт Елизавета II. Королева убедила внука, что его благоверная не может получить абсолютно все, что потребует.

Примечательно, что вечером после скандала в той самой тиаре на торжественном приеме появилась Кейт Миддлтон. Скромная жена принца Уильяма как всегда блистала, а украшение леди Дианы подчеркивало ее красоту.