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Российские ученые создадут холодильник для экспедиции на Марс

09:49
  • вторник
  • 02 апреля 2019

В космосе лучше использовать холодильник без фреона

Российские ученые разработали сплавы, благодаря которым удастся создать холодильные установки без использования фреона – вещества токсичного и опасного.

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По словам ученых, в космосе холодильники нужны космонавтам для хранения образцов. При этом использовать фреоновые установки слишком рискованно из-за возможных утечек газа и последующих трудностей, связанных с очисткой станции.

"В настоящее время космонавты работают на орбите не более полутора лет. А при полетах в дальний космос сроки резко возрастут, а вместе с ними и требования к комфорту пребывания человека в космосе", - пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что на Марсе могут находиться живые организмы. Об этом сообщила интернациональная команда во главе с индийским микологом Реджиной Дасс.

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