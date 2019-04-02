Российские ученые создадут холодильник для экспедиции на Марс

В космосе лучше использовать холодильник без фреона

Российские ученые разработали сплавы, благодаря которым удастся создать холодильные установки без использования фреона – вещества токсичного и опасного.

По словам ученых, в космосе холодильники нужны космонавтам для хранения образцов. При этом использовать фреоновые установки слишком рискованно из-за возможных утечек газа и последующих трудностей, связанных с очисткой станции.

"В настоящее время космонавты работают на орбите не более полутора лет. А при полетах в дальний космос сроки резко возрастут, а вместе с ними и требования к комфорту пребывания человека в космосе", - пишет газета "Известия".

Ранее сообщалось, что на Марсе могут находиться живые организмы. Об этом сообщила интернациональная команда во главе с индийским микологом Реджиной Дасс.