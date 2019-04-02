Ученые нашли простой способ лечения рака

Справиться с ним поможет антибиотик

Антибиотик клофазимин может бороться с раком груди. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Этот синтетический препарат, полученный на основе соединения из лишайников, предназначается для лечения лепры. Однако ученые из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Лозаннского и Женевского университетов предложили применять его во время химиотерапии, чтобы блокировать Wnt-сигнальные пути.

Изучать его в качестве средства для борьбы с онкологией начали еще в 1990-х годах. Тем не менее, тогда исследование не получило продолжения, пишет газета "Известия".

Wnt-сигнальные пути влияют на рост опухоли при тройном негативном раке груди, а также еще нескольких видах онкологии. Также они способствуют метастазированию и защищают опухоль от препаратов. Однако клофазимин эффективно подавляет Wnt-сигнальные пути. Во время исследований выяснилось, что он способствует прекращению роста опухолевых клеток в организме мышей. Более того, клофазимин практически не имеет побочных эффектов.

Ранее сообщалось, что ожирение и злоупотребление алкоголем повышают шансы на появление рака груди.