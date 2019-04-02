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На Украине рассказали о будущем страны при Зеленском

10:10
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Прогноз дал экс-депутат Рады

У президента Украины нет практически никаких прав, утверждает лидер партии "Оппозиционный блок - За жизнь" и депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, деятельность украинского лидера регулируется конституцией, передает ТВЦ.RU.

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"В случае прихода к власти Владимира Зеленского ничего, кроме элиты, не изменится", - заявил политик в эфире телеканала NewsOne. Таким образом, новый президент сможет только поменять министра обороны, главу МИД страны, генпрокурора, а также секретаря СНБО. Однако создать коалицию, или "что-то поменять в парламенте" Зеленский, в случае победы, не сможет.

При этом Рабинович подчеркнул, что если 21 апреля во втором туре победит действующий президент Петр Порошенко, то его "режим крадежа" в стране законсервируется.

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,26% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Петр Порошенко оказался на втором месте. Действующего президента поддержали 15,99% украинцев. 13,35% избирателей проголосовали за Юлию Тимошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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