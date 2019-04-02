Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга этапировали из Москвы

На скамье подсудимых - 11 фигурантов, для каждого из которых требуют пожизненного заключения

В Санкт-Петербурге во вторник начали рассматривать по существу дело о теракте в метро. Два года назад взрыв в электропоезде унес жизни 15 человек, пострадавших - более сотни.

Первое слушание по существу уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов теракта в Петербургском метро проходит накануне годовщины трагедии. Взрыв в вагоне электропоезда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел 3 апреля 2017 года.

На скамье подсудимых - 11 человек. Для слушаний, которые проходят в Ленинградском окружном военном суде, их этапировали из Москвы. Все они обвиняются по различным уголовным статьям: незаконный оборот оружия и взрывчатки, организация террористического сообщества и, собственно, совершение теракта. Предполагаемый организатор - Аброр Азимов, он уже частично признал свою вину. Обвинение настаивает на пожизненном заключении для всех. Во вторник в зале суда в качестве свидетелей, потерпевших, присутствуют очевидцы той страшной трагедии, которые ехали с террористом в одном вагоне. Эти люди говорят, что случившееся перевернуло их жизнь и многое заставило переосмыслить.

Напомним, в результате взрыва в петербургском метро 3 апреля 2017 года пострадали 103 человека и 16 погибли, включая исполнителя теракта. По версии следствия, это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Он принес в подземку в своем рюкзаке две самодельные бомбы. Одну из них спрятал в огнетушителе на станции метро "Площадь Восстания", ее оперативникам удалось найти и обезвредить. А вторую смертник привел в действие прямо в вагоне поезда, который следовал от "Сенной площади" к "Технологическому институту".

В петербургском метрополитене с 2017-го года усилены меры безопасности, в вестибюлях дежурят наряды и почти каждый день станции стихийно закрываются на проверку из-за обнаруженных бесхозных предметов и горожане реагируют на это с пониманием.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.