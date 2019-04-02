На Украине не могут посчитать бюллетени избирателей

Следующий раунд может оказаться еще более скандальным, считают эксперты

За президентское кресло на Украине во втором туре поборются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом заявил ЦИК после обработки 95 с половиной процентов бюллетеней. Правда, до конца осилить подсчет голосов комиссии никак не удается, что вызывает еще больше подозрений у остальных кандидатов.

Всего лишь один процент голосов ЦИК Украины считал всю минувшую ночь. В чем причина такой задержки, пока неясно, но участники второго раунда известны. Владимир Зеленский, который набрал почти треть голосов и Петр Порошенко - у него менее 16 процентов. Преимущество Зеленского двукратное. Но в возможность победы действующего президента некоторые пока еще верят, правда, замечают: добыта она будет только одним путем.

"Да, у Петра Порошенко остаются шансы победить во втором туре. Естественно, он сразу же развяжет тотальную войну со всеми, кто не поддерживал его на президентских выборах. Методы будут известные - это постоянные выливы компроматов, грязи, слухов и так далее", - отметил народный депутат Украины Антон Геращенко.

Эту президентскую кампанию уже называют самой грязной за всю историю страны. Кандидатов было много - 39. Но серьезная война компроматов развернулась между двумя.

За выборами на Украине следили более двух с половиной тысяч иностранных наблюдателей. Российских представителей Киев не допустил, чем серьезно понизил уровень доверия к президентской кампании. Представители Европы основное внимание уделили собственно голосованию.

Показательна ситуация с результатами оппозиционного кандидата Юрия Бойко. Его почти 12 процентов стали неприятным сюрпризом для действующей власти. Бойко поддержало большее, чем в 2014 году, число избирателей и в центре, и на западе Украины, не говоря уже о востоке. И тут же в ход пошли грязные технологии.

Активность сторонников Порошенко понятна. Ведь даже родном Болградском округе Одесской области он получил меньше всего голосов. И во второй тур вышел, лишь на три процента обойдя Юлию Тимошенко. Впереди схватка с Зеленским. И новая битва уже началась. Первая и главная претензия к политику и артисту - отсутствие опыта. Но в штабе Зеленского готов ответ.

"У нас много компетентных людей, которые во власти уже очень давно. Но уровень доверия к ним - ноль! Потому что эту компетенцию они используют для того, чтобы больше заработать и больше забрать под себя власти. Такая компетенция нужна людям? Я очень в этом сомневаюсь", - заявил советник Зеленского Александр Данилюк.

Второй тур уже 21 апреля. Кандидаты, взявшие паузу буквально на несколько часов, во вторник снова продолжат борьбу за голоса избирателей. Букмекерские конторы на Украине, сорвавшие банк на предварительной победе Зеленского, уже принимают ставки на окончательный исход выборов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".