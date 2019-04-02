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"Жесткий" выход Великобритании из ЕС неизбежен

11:54
  • вторник
  • 02 апреля 2019

На этот раз лишь одними жаркими дебатами встреча уже не обошлась

Жёсткий "Брекзит" практически неизбежен. Так в Евросоюзе прокомментировали итоги очередного заседания британского парламента. А точнее, их отсутствие. Депутаты не одобрили ни один из предложенных проектов выхода Королевства из ЕС.

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Достопочтенных парламентариев в Вестминстерском дворце уже ничем не удивишь. Обсуждали "Брекзит" уже в который раз, а тут активисты решили привлечь внимание к вопросам глобального потепления. А ведь пришли просто послушать. Есть в британском парламенте специальная открытая ложа. Леди и джентльменам быстро объяснили, что вести себя так не подобает, и вообще не до обнаженки сейчас. Темные времена в королевстве.

Похоже, парламент, готов доверить решение сложнейшего вопроса кому угодно. Если верить утечкам в СМИ, премьер может инициировать роспуск Палаты представителей. Для этого Мэй необходимо заручиться поддержкой 2/3 депутатов. "За" уже неоднократно высказывалась оппозиция. Вариант крайний. Быть может, поэтому в этот  напряженный вечер премьер не проронила ни слова. Переговоры опять зашли в тупик.

"Парламент постоянно отказывается выходить без сделки, но и оставаться в ЕС он также не желает. Поэтому единственный вариант — найти способ, с помощью которого Великобритания сможет покинуть Евросоюз, заключив с ним сделку", - отметил министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Вариантов предлагалось сразу несколько: проведение повторного референдума, создание единого рынка, перенос даты выхода из ЕС и, наконец, организация таможенного союза с Брюсселем. Этой инициативе до принятия не хватило всего четырех голосов. В рядах консерваторов очередной раскол.

Нервы сдают не только у отдельных парламентариев. Шотландцы, которые вообще-то проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, вновь заговорили о выходе из Соединенного Королевства.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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