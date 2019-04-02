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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

12:04
  • вторник
  • 02 апреля 2019

За 20 лет Россия и Белоруссия значительно продвинулись в сотрудничестве

Во вторник Россия и Белоруссия празднуют день единения народов. Ровно 20 лет назад Москва и Минск подписали договор о создании союзного государства. Документ положил начало активной взаимной интеграции и всестороннему сотрудничеству, передает "ТВ Центр".

Свои поздравления лидеру Белоруссии направил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что за прошедшие годы наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества, и реализуют масштабные проекты в самых разных областях. А совместные усилия во внешней политике и обороне способствуют укреплению международных позиций и обеспечивают безопасность граждан.

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