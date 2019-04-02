Сотрудники ФСБ освободили 3 тысячи крабов (видео)

ФСБ задержала незаконно ловившее крабов иностранное судно в Японском море

ФСБ предотвратила незаконную добычу крабов в Японском море. Иностранные браконьеры действовали в исключительной экономической зоне России.

Капитан судна попытался скрыться от преследования. После чего сотрудники ФСБ десантировались с вертолёта прямо на борт. Из расставленных ловушек выпустили более трёх тысяч крабов. В ходе операции удалось предотвратить ущерб более чем на 2 миллиона рублей. Судно и 22 члена экипажа задержаны и доставлены в Находку.