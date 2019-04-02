Как не стать жертвой аферистов при переходе на цифровое ТВ

Тем, кто ещё не подключился к цифре, стоит остерегаться мошенников, которые за настройки требуют оплату

Меньше чем через две недели на цифровое телевидение перейдут сразу 20 российских регионов, в том числе и Москва. Примечательно, что 99 процентов столичных домов уже получают сигнал в новом формате, так что большинство жителей перехода не заметят.

Заварить чашку чая, чтобы потом спокойно сесть перед телевизором - ежедневный ритуал для Ирины Александровны. За просмотром любимых передач и время пролетает быстрее, да и сами домашние хлопоты не кажутся рутиной. Когда услышала о переходе на цифровое вещание, сначала, конечно, насторожилась. Подумала, что от привычных сериалов придется отказаться. В единой городской службе объяснили: сигнал сам по себе не пропадет - бояться нечего.

Не заметят перехода 99% домохозяйств в столице. Крупнейшие провайдеры предоставляют возможность смотреть центральные каналы в новом формате. У тех москвичей, кто пользуется спутниковым или интернет-вещанием, дома тоже цифра.

Изображение яркое и четкое - разглядеть можно каждую деталь. Картинка без раздражающей ряби и постоянного подрыва. Зритель словно сам находится внутри изображения. Цифровое будущее уже наступило.

Однако с развитием технологического прогресса изменяются и мошеннические схемы. Если домой вдруг приходят непонятные люди с предложением помочь переподключиться с аналога на цифру, да еще и просят за услугу деньги, доверять им не стоит. Каналы уже транслируются в свободном доступе, и каждый может настроить их самостоятельно. Выяснить, какой именно сигнал принимает ваш телевизор, несложно. Первым делом необходимо обратить внимание на логотипы центральных телеканалов. Если рядом с ними есть буква А - значит на экране аналоговая картинка. Следующий шаг - выяснить, может ли телевизор самостоятельно транслировать цифровой сигнал. Большинство моделей, выпущенных после 2012 года, уже имеют встроенный декодер. Нужно лишь его активировать.

Но тут возникает вопрос: как быть дачникам, которые увозят в свои загородные дома как раз, в основном, старые телевизоры? Самостоятельно настроиться на цифровой сигнал они не смогут - понадобится помощь.

"Необходимо всего лишь купить приставку. Она стоит порядка 800 рублей и продается в любом магазине цифрового вещания. И перед тем как ехать на дачу, просьба с собой привезти к телевизору приставку", - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

По всем вопросам можно обращаться на специальную горячую линию, где на помощь придут уже технические специалисты. Проект цифровизации стал самым масштабным в мире. Охватывает он и горные поселения страны, и территорию за полярным кругом. Миллионы пользователей в регионах уже видят разницу и смотрят телевидение высокой четкости.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".