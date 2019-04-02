В Москве проходит отборочный этап инженерного чемпионата CASE-IN

Кто выйдет в финал, решит экспертная комиссия

В Москве проходит отборочный этап международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлениям "Горное дело" и "Металлургия". Команды студентов из России и стран СНГ решают реальные производственные задачи, поставленные компаниями-партнерами соревнования.

Во вторник участники представят проекты по разработке алмазного месторождения в Якутии и борьбе с износом оборудования металлургического предприятия.

На подготовку концепции было дано всего 10 дней. Экспертная комиссия, в которую входят руководители и специалисты отраслевых компаний, определят, какие команды пройдут в финал.