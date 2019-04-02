США видят Зеленского президентом Украины

В этом уверены специалисты из Атлантического совета

Эксперты из Атлантического совета в США уверены в победе шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины. По мнению старшего эксперта Евразийского центра при Атлантическом совете Андреаса Аслунда, комик наберет на четверть голосов больше нынешнего президента Петра Порошенко.

Отмечается, что за кандидатуру Зеленского голоса отдадут избиратели лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а также кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Юрия Бойко.

С другой стороны, бывший посол США в Узбекистане Джон Хербст подчеркнул, что пока рано говорить о победе Зеленского. По его словам, "гонка будет напряженной", сообщает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,26% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Действующий президент Украины Петр Порошенко оказался на втором месте. Его поддержали 15,99% украинцев. 13,35% избирателей проголосовали за Юлию Тимошенко. При этом в ее штабе утверждают, что она, на самом деле, обошла Порошенко.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.