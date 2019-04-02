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США видят Зеленского президентом Украины

10:43
  • вторник
  • 02 апреля 2019

В этом уверены специалисты из Атлантического совета

Эксперты из Атлантического совета в США уверены в победе шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины. По мнению старшего эксперта Евразийского центра при Атлантическом совете Андреаса Аслунда, комик наберет на четверть голосов больше нынешнего президента Петра Порошенко.

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Отмечается, что за кандидатуру Зеленского голоса отдадут избиратели лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а также кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Юрия Бойко.

С другой стороны, бывший посол США в Узбекистане Джон Хербст подчеркнул, что пока рано говорить о победе Зеленского. По его словам, "гонка будет напряженной", сообщает РИА Новости.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По предварительным подсчетам, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,26% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Действующий президент Украины Петр Порошенко оказался на втором месте. Его поддержали 15,99% украинцев. 13,35% избирателей проголосовали за Юлию Тимошенко. При этом в ее штабе утверждают, что она, на самом деле, обошла Порошенко.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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