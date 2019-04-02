ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко после публичного унижения задумал коварную месть

11:26
  • вторник
  • 02 апреля 2019

На что решится пойти "проворовавшийся президент"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, похоже, долго думал над тем, как именно ему побороть  на выборах своего оппонента, которого он поначалу не воспринимал всерьез – комика Владимира Зеленского. Он планирует пойти на коварный шаг и отомстить за пережитый позор.

Дело в том, что многие эксперты назвали унизительным отставание Порошенко от Зеленского по набранным голосам почти в два раза в первом туре. И теперь он решил предложить пост премьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Украинский парламентарий признался, что ему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но это единственная стратегия для проворовавшегося президента – политического банкрота", – отметил Лещенко в своем Facebook.

По словам депутата Рады, во втором туре выборов Порошенко хочет забрать голоса тех, кто голосовал за оппозиционных кандидатов. Лещенко напомнил, что часть избирателей отдали голоса за экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Однако если бы в бюллетенях был Вакарчук, то украинцы с удовольствием проголосовали за него, утверждает парламентарий, пишет "Дни.ру".

При этом Лещенко считает, что Порошенко следует отдать пост премьера не музыканту, а председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку. "Хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – подчеркнул Лещенко.

Ранее Вакарчук сам намеревался принять участие в президентских выборах. Но затем лидер группы "Океан Эльзы" отказался от этой затеи. Интересно, что незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленский признался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта, при том, что сам Вакарчук в видеообращении призвал украинцев со всей не голосовать "по приколу". Он не одобряет популярность среди электората кандидатуры Зеленского.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Лидирует шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,26% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Порошенко оказался на втором месте. Его поддержали 15,99% украинцев. 13,35% избирателей проголосовали за Юлию Тимошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Президент Украины Пётр Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.