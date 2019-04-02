Порошенко после публичного унижения задумал коварную месть

На что решится пойти "проворовавшийся президент"

Действующий президент Украины Петр Порошенко, похоже, долго думал над тем, как именно ему побороть на выборах своего оппонента, которого он поначалу не воспринимал всерьез – комика Владимира Зеленского. Он планирует пойти на коварный шаг и отомстить за пережитый позор.

Дело в том, что многие эксперты назвали унизительным отставание Порошенко от Зеленского по набранным голосам почти в два раза в первом туре. И теперь он решил предложить пост премьер-министра музыканту Святославу Вакарчуку. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

Украинский парламентарий признался, что ему неизвестно, ведет ли Порошенко переговоры с Вакарчуком. "Но это единственная стратегия для проворовавшегося президента – политического банкрота", – отметил Лещенко в своем Facebook.

По словам депутата Рады, во втором туре выборов Порошенко хочет забрать голоса тех, кто голосовал за оппозиционных кандидатов. Лещенко напомнил, что часть избирателей отдали голоса за экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Однако если бы в бюллетенях был Вакарчук, то украинцы с удовольствием проголосовали за него, утверждает парламентарий, пишет "Дни.ру".

При этом Лещенко считает, что Порошенко следует отдать пост премьера не музыканту, а председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку. "Хватит прятать его в тумбочке, пора показать своего союзника всему миру", – подчеркнул Лещенко.

Ранее Вакарчук сам намеревался принять участие в президентских выборах. Но затем лидер группы "Океан Эльзы" отказался от этой затеи. Интересно, что незадолго до голосования победитель первого тура Владимир Зеленский признался, что готов был снять свою кандидатуру в пользу музыканта, при том, что сам Вакарчук в видеообращении призвал украинцев со всей не голосовать "по приколу". Он не одобряет популярность среди электората кандидатуры Зеленского.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Лидирует шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,26% голосов после подсчета 90% бюллетеней. Порошенко оказался на втором месте. Его поддержали 15,99% украинцев. 13,35% избирателей проголосовали за Юлию Тимошенко. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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