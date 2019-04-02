Перед Красной горкой в Москве появятся новые места для бракосочетаний

Новые площадки украсят, а молодоженов поздравят известные артисты

Молодожены смогут зарегистрировать свой брак в самых необычных и красивых местах столицы. Новые площадки для проведения свадебных церемоний откроются 4 мая, накануне народного праздника Красная горка.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, церемонию 4 мая можно будет провести в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьевых-Апостолов, Храме Христа Спасителя, "Москвариуме", Московском планетарии. В этот же день для молодоженов откроются башни "Федерация" и "Меркурий", стадион "Спартак", ресторан на Овчинниковской набережной и Дом торжеств на Воробьевском шоссе.

Новые площадки украсят, а молодоженов поздравят известные артисты. К примеру, в особняке Спиридонова появится "райский сад", а в программу праздника войдут свадебный квест, выступления шоу-балета и фокусника.

В свою очередь Планетарий подготовит декорации для космической регистрации с инопланетянами, ракетами и планетами. Молодожены также получат в подарок сертификат, который даст право присвоить имя настоящей звезде.

Влюбленные смогут зарегистрировать брак в живописных местах столицы. Среди них особняк с величественными колоннами и лепниной на потолках в Большом Знаменском переулке, Останкинская телебашня со стеклянным полом и открытой смотровой площадкой.

Откроются для молодоженов и стадион спорткомплекса "Лужники", а также лучшие рестораны столицы — от уютных и семейных до роскошных банкетных залов. Ценители искусства смогут оформить брак среди живописных картин в галерее "Центр искусства. Москва" или в театре "Школа современной пьесы", а также в Доме музыки или в библиотеке искусства имени А.П. Боголюбова. Перечень необычных площадок регистрации брака может меняться с учетом пожеланий москвичей.