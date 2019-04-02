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В Сеть слили видео жестокого избиения Скрипаль

12:02
  • вторник
  • 02 апреля 2019

От женщины потребовали отказаться от родственников

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, как именно на нее было совершено нападение в Ярославле. Ее избил мужчина, который является бывшим председателем ТСЖ. Не так давно его сняли с этого поста. За решение проголосовали 12 из 15 человек.

По словам Скрипаль, инцидент произошел 1 апреля. Мужчина во время собрания членов ТСЖ начал вести себя агрессивно в отношении Виктории и ее мужа. "Утверждал, что я должна отдать квартиру государству, отказаться от родственников и раскаиваться. Потом... ударил меня кулаком по лицу, ногой в живот, а мужу сломал палец", — отметила она.

По словам Скрипаль, она тут же вызвала скорую и полицию. Затем Виктория написала заявление в правоохранительные органы, передает RT.

При этом Скрипаль заявила, что это не первый подобный инцидент. В июне 2018-го между ней и агрессивным мужчиной уже произошла потасовка. В тот раз он написал заявление в полицию. Тем не менее, правоохранительные органы не нашли вины Скрипаль в произошедшем. Однако это не остановило председателя ТСЖ, и он продолжал провоцировать ее.

Во время последней потасовки Виктория Скрипаль получила травму губы. Видео инцидента появилось в интернете. В полиции рассказали, что проводят проверку по факту данного инцидента.

Дядя Виктории Сергей Скрипаль и ее двоюродная сестра Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года якобы при помощи вещества "Новичок".

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