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Найдены неожиданные плюсы от глобального потепления для России

13:05
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Страна сможет нарастить производство сельхозпродукции

Темпы глобального потепления в России в 2,5 раза опережают общемировые. Как рассказал помощник секретаря Совбеза страны Александр Абелин, нужно готовиться к росту числа наводнений, засух и лесных пожаров. Тем не менее, изменения климата могут принести и выгоду для России.

В частности, на южной границе лесостепи климат будет становиться суше. Со временем она превратится в степь. А вот севернее лесостепь будет наступать на лес. Лес вторгнется в тайгу, а тайга - в тундру. Таким образом, общий баланс климатических поясов России прирастёт более южными ландшафтами. При этом доля непродуктивных ландшафтов Крайнего севера и Арктики уменьшится пропорционально этому и уйдет на север.

Таким образом, глобальное потепление позволит России ввести в оборот большое количество земель в зоне, где сейчас заниматься земледелием рискованно. Изменения в климате позволят нарастить производство сельхозпродукции. Более того, в остальном мире часть земель может пострадать от засух или наводнений, но общемировой баланс сельхозугодий все равно вырастет, пишет "Взгляд".

Еще одним важным моментом окажется темп климатических изменений. Благоприятные условия в труднодоступных районах России могут наступить уже через 6-15 лет. для этого всего лишь нужно повышение температуры на 1,5 градуса дополнительного тепла в среднем.

При этом в случае потепления на три градуса, может начаться разрушение Гренландского ледового щита. При таком развитии событий это произойдет за период чуть более тысячи лет. в этом случае уровень Мирового океана поднимется на семь метров. В России под угрозу попадают приморские города, такие как Санкт-Петербург, Ялта, Ростов-на-Дону, Мурманск и Владивосток.

Однако даже в самых катастрофических сценариях таяние Гренландского ледника начнется только через 60-80 лет. К этому моменту уже можно будет хорошо подготовиться.

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