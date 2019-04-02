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"Гулять начал, пока жена вкалывала": вскрылись новые факты о браке Ланского и Началовой

12:51
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Знакомая певицы заявила, что Дмитрий сидел на шее у Юли

Юлия Началова скончалась 16 марта, однако страсти вокруг нее не утихают. То и дело появляются знакомые и подруги, которые охотно делятся самыми интимными моментами из жизни певицы.

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Больше всего от сплетен и ТВ-шоу страдает первый муж Юлии Дмитрий Ланской. Его уже обвинили во всех бедах артистки. Певцу даже пришлось прибегнуть к помощи адвоката, чтобы защитить свою семью от травли.

Но некоторых персонажей даже страх перед судом не останавливает. Недавно появилась очередная знакомая Началовой, которая заявила, что Дмитрий сидел на шее у Юли, а когда она уезжала в тур "ходил налево".

"Родители Юли не хотели, чтобы она за него выходила замуж, он им не нравился", - сообщила ural.kp.ru подруга семьи Людмила.

По мнению женщины, папа Юлии считал, что она достойна лучшей партии. Но в итоге смирился с выбором любимой дочери. "Родители помогли купить квартиру молодым, одевали и обували Диму. Причем ему хотелось богатый гардероб и чтобы побольше белого - белые костюмы", - рассказала Людмила. 

Сама Юля тоже старалась угодить любимому. "А он сидел дома, пока она моталась по гастролям с концертами и зарабатывала деньги. А потом он еще и гулять начал, пока его жена вкалывала. В общем, такой неблагодарный оказался мальчик", - заявила женщина.

Отметим, что ранее Дмитрий Ланской записал видео, в котором обратился к журналистам и пиар-менеджеру Началовой с просьбой оставить его семью в покое и не плодить лживые сплетни.

"Что касается легенды, придуманной ее горе-пиар-менеджерами об анорексии, нет ни одного подтверждающего медицинского документа. Это вымысел и сфабрикованная информация на все сто процентов. Я никогда не кормил ее никакими таблетками и не заставлял худеть. Это ложь", - заявил Ланской, пригрозив судом недоброжелателям.

Ланской и Началова поженились, когда певице было 20 лет. Пара распалась спустя три года. По словам отца Юли, Ланской постоянно упрекал свою жену в том, что она толстая и заставлял худеть. "Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает, что наделал с ней", - рассказал Виктор Началов.

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