ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лодка Федора Конюхова попала в шторм и перевернулась

13:18
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Судно потеряло часть солнечных панелей и ветроуказатель

Известный российский путешественник Федор Конюхов попал в неприятное происшествие. Его весельная лодка перевернулась в Южном океане из-за сильного шторма.

Как рассказал  руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов, с судна сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель.  При этом лодка сделала оборот в 360 градусов вокруг своей оси.

Сейчас связь с судном есть. "Обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar", - сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Главное сегодня
Лодка Федора Конюхова после шторма
Лодка Федора Конюхова после шторма
Федор Конюхов
Федор Конюхов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.