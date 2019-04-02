Лодка Федора Конюхова попала в шторм и перевернулась

Судно потеряло часть солнечных панелей и ветроуказатель

Известный российский путешественник Федор Конюхов попал в неприятное происшествие. Его весельная лодка перевернулась в Южном океане из-за сильного шторма.

Как рассказал руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов, с судна сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель. При этом лодка сделала оборот в 360 градусов вокруг своей оси.

Сейчас связь с судном есть. "Обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar", - сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.