Дуэль российских атомных подлодок попала на видео

Ракетные крейсеры атаковали друг друга торпедами

Российские атомные подводные лодки "Александр Невский" и "Рязань" сошлись в ракетной дуэли у берегов Камчатки. Видео учебных маневров опубликовало Минобороны России.

Два ракетных крейсера выполнили учебные атаку и контратаку. Как рассказали в ведомстве, экипаж подлодки "Александр Невский" нашел условного противника и, заняв выгодную позицию, выполнил учебную торпедную атаку. "Рязань" провела контратаку и выполнила маневр по уклонению от торпеды.

"Дуэльная ситуация между двумя подводными крейсерами разного проекта была смоделирована таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин для достижения победы в подводном противоборстве", - сообщил ТВЦ.RU начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.