ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дуэль российских атомных подлодок попала на видео

13:23
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Ракетные крейсеры атаковали друг друга торпедами

Российские атомные подводные лодки "Александр Невский" и "Рязань" сошлись в ракетной дуэли у берегов Камчатки. Видео учебных маневров опубликовало Минобороны России.

Два ракетных крейсера выполнили учебные атаку и контратаку. Как рассказали в ведомстве, экипаж подлодки "Александр Невский" нашел условного противника и, заняв выгодную позицию, выполнил учебную торпедную атаку. "Рязань" провела контратаку и выполнила маневр по уклонению от торпеды.

"Дуэльная ситуация между двумя подводными крейсерами разного проекта была смоделирована таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин для достижения победы в подводном противоборстве", - сообщил ТВЦ.RU начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Главное сегодня
Подводный крейсер
Подводный крейсер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.