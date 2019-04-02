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Тимошенко выдвинула серьезные обвинения против Порошенко

13:27
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Она отказалась оспаривать итоги выборов

Выборы президента Украины превращаются в фарс, утверждает лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, действующий украинский лидер Петр Порошенко свои результаты сфальсифицировал.

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Такое заявление политик сделала на брифинге 2 апреля. По ее словам, это говорит не о том, что люди неправильно взяли субсидии и материальную помощь, сообщает РИА Новости. "Это говорит о том, что президент Украины не собирался проводить честные выборы, в которых все кандидаты в президенты находятся в равных условиях", - сказала Тимошенко.

Ранее в штабе Тимошенко заявили, что если бы выборы прошли честно, то это она вышла во второй тур вместе с комиком Владимиром Зеленским. 31 марта, в день выборов на Украине, Юлия Тимошенко оказалась возмущена их предварительными итогами. Результаты экзитполов она назвала заказными.

У Тимошенко есть шанс оспорить результаты выборов в суде. Однако 2 апреля она заявила, что не будет этого делать, так как Порошенко все равно приватизировал судебную систему на Украине. Кроме того, она отказалась проводить протестные акции против результатов первого тура. По ее словам, любые подобные действия подорвут стабильность в стране, которая и так находится "на грани выживания".

Ранее стало известно, что в марте 2019 года украинцев начнут активно подкупать за счет государства. Порошенко ради победы на выборах раздаст субсидии на коммуналку реальными деньгами.

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