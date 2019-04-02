ВЭБ активно включилась в работу по всем нацпроектам

Глава ВЭБ рассказал президенту России о работе корпорации

Госкорпорация развития ВЭБ включилась в работу по всем национальным проектам, которые реализуются в стране по поручению президента. Об этом на встрече в Кремле Владимиру Путину доложил председатель компании Игорь Шувалов.

В нескольких городах запущены проекты поддержки городской экономики - это и переработка твердых бытовых отходов, модернизация общественного транспорта, строительство современных жилых кварталов, поддержка предпринимательства.

Кроме того, большая работа идет по увеличению экспорта - эта задача сформулирована в майском указе Владимира Путина. Как сообщил Шувалов, ВЭБ работает в связке с правительством и участвует практически во всех мероприятиях кабмина.