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Лавров рассказал о расколе ОЗХО

14:47
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Россия заинтересована в преодолении кризиса в ОЗХО

Россия самым серьёзным образом обеспокоена ситуацией, сложившейся в Организации по запрещению химического оружия. Об этом во вторник заявил Сергей Лавров на переговорах с генеральным директором ОЗХО Фернандо Ариасом Гонсалесом.

Как подчеркнул глава нашего МИД, из-за попыток ряда стран политизировать работу международного института он оказался практически расколот. Особую тревогу вызывает создание так называемой группы атрибуции. ОЗХО теперь наделена полномочиями назначать виновных в применении химоружия. И нет гарантии, что среди них не будет тех, на кого исходя из собственных интересов, а не реального положения дел, укажут некоторые участники.

"Являясь одним из государств, которые добросовестно выполнили все свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, Россия заинтересована в преодолении нынешнего кризиса. И мы убеждены, что только так, через объединение усилий всех стран, осознающих глубину проблем, можно оздоровить обстановку в ОЗХО и вернуть эту организацию, ее работу, в нормальное консенсусное русло без какой-либо политизации", - отметил Лавров.

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