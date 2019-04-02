Суд продлил Серебренникову домашний арест

Решение принял Мещанский суд столицы

Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом до 4 июля. Такое решение во вторник принял Мещанский суд Москвы. Также продлены сроки домашних арестов продюсеру Юрию Итину и бывшей сотруднице Министерства культуры Софье Апфельбаум.

Напомним, Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект по развитию и популяризации современного искусства. По данным следствия, всего было похищено более 130 миллионов рублей.