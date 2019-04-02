ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд продлил Серебренникову домашний арест

14:50
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Решение принял Мещанский суд столицы

Режиссер Кирилл Серебренников останется под домашним арестом до 4 июля. Такое решение во вторник принял Мещанский суд Москвы. Также продлены сроки домашних арестов продюсеру Юрию Итину и бывшей сотруднице Министерства культуры Софье Апфельбаум.

Напомним, Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на проект по развитию и популяризации современного искусства. По данным следствия, всего было похищено более 130 миллионов рублей.

Читайте также:
Новости по теме
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
Режиссер Кирилл Серебренников в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.