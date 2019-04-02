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Задержан "сердобольный" грабитель пункта выдачи заказов интернет-магазина

15:34
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Мужчина связал работницу магазина, а потом участливо следил за ее состоянием

В подмосковном Пушкине поймали мужчину, который ограбил пункт выдачи заказов интернет-магазина.

Мужчина ворвался в офис, где кроме продавца никого не было. Угрожая ножом, связал девушку скотчем и вытащил из кассы всё содержимое. Немного - всего 16 тысяч рублей. Потом пошарил по полкам и (здесь самое трогательное) подошёл к пленнице, очевидно, проверить, как она там.

На камеры видеонаблюдения, снимавшие все происходящее, грабитель внимания не обратил.

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Грабитель пункта выдачи заказов
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