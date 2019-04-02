Мифы об аутизме и как выявить его у ребенка

Аутизм - совсем не заболевание

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Москве уже несколько лет работает городской психолого-педагогический центр, куда могут обратиться родители детей с особенностями развития.

До двух лет и трех месяцев Фёдор жил как самый обычный малыш. Вернее, таким считали его родители.

Аутизм - это врождённое неврологическое расстройство, из-за которого человек испытывает трудности при вербальном общении и склонен к повторяющимся движениям. Диагноз сложный, но небезнадёжный. Всего за 6 месяцев интенсивных занятий в Московском городском психолого-педагогическом центре маленький Фёдор научился воспринимать речь и заговорил.

Заметный прогресс у Фёдора и других малышей из группы - результат своевременной терапии. Начинать её лучше в 2-3 года, когда нейронные связи в мозге наиболее пластичны.

Чтобы не упустить время, всем родителям психологи советуют проходить бесплатный M-CHAT тест в интернете на первые признаки аутизма у малышей от года.

Далеко не каждая семья, столкнувшаяся с аутизмом, обращается к специалистам вовремя. Тому виной элементарная неосведомлённость и многочисленные мифы, которые сложились вокруг этого понятия. Самые распространенные из них: связь особенного развития детей с прививками и плохим воспитанием.

Ещё одно расхожее заблуждение - считать всех людей с аутизмом ограниченными интеллектуально. Это не так.

Антонине Стейнберг за своё право на нормальную жизнь и хорошую работу пришлось бороться не только с самим недугом, но и с обществом. А сегодня девушка возглавляет проект поддержки людей с аутизмом, который помогает социализироваться таким, как она.

Из-за страха потерять работу друзья Антонины по обществу поддержки людей с аутизмом не решились участвовать в интервью и афишировать свой диагноз. Впрочем, будущее таких особенных людей зависит именно от информированности общества о том, что они не страдают аутизмом, а просто с ним живут.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".