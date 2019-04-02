Двух московских Гоголей ждет длительная реставрация

Их закроют лесами на два года

В Москве начинается реставрация сразу двух памятников Гоголю - на Никитском и Гоголевском бульварах. Но Николай Васильевич ни один никуда не уедет. Все работы проведут на месте.

Скоро скульптуры закроют лесами на два года. За это время устранят мелкие, а также скрытые дефекты, подтёки и трещины. Обновят швы, ну и, разумеется, очистят монументы от коррозии, солевых отложений и грязи. Кроме того, отремонтируют постамент памятника на Никитском бульваре - из-за неоднократных переездов там образовались сколы и царапины.