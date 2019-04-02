Легендарная дача Левенсона уйдет с молотка

Дом – полностью деревянный

Легендарная дача Левенсона в Переделкино выставляется на торги. Памятник архитектуры можно взять в аренду при условии его полной сохранности. Это последнее из сохранившихся деревянных строений, созданных Фёдором Шехтелем - автором проектов Исторического музея на Красной площади и Ярославского вокзала. С необычной "сказочной" дачи с райской птицей на крыше начался новый стиль в русской архитектуре - национально-романтический модерн.

Райская птица - на крыше сказочного терема. Не древнерусского, а начала прошлого века. Архитектор Фёдор Шехтель искал вдохновения в старине, стараясь создать новый русский стиль. Дом – полностью из дерева, резные наличники на окнах, росписи. Проект дачи Шехтелю заказал известный книгоиздатель Александр Левенсон для своей жены Софьи.

Окна разного размера и формы, обилие декора – романтический модерн и внутри дома. Самая нарядная комната – гостиная с камином. Керамические изразцы, покрытые глазурью, переливаются самыми причудливыми оттенками.

У каждой комнаты – своё лицо, свои приметы, по которым сейчас можно только догадываться, как жили хозяева. Фёдор Шехтель уделял большое внимание интерьерам, внутренней планировке домов. Учитывал все потребности будущих владельцев. На даче Левенсона большинство комнат соединены между собой сквозными проходами. Например, по узкому коридорчику проносили кушанья с кухни в столовую.

После революции дача стала коммуналкой, до недавнего времени здесь была резиденция посла Сирии. Теперь памятник федерального значения передадут в частные руки – на правах аренды. Торги назначены на 23 мая, начальная стоимость – два миллиона сто тысяч рублей в год. Новый владелец должен сохранить здание в историческом виде. Но по условиям охранных обязательств жить на этой даче нельзя.

Дом часто сравнивают со зданием Ярославского вокзала - это тоже проект Шехтеля. Но дача Левенсона - единственное деревянное строение архитектора, сохранившееся до наших дней. И пока каждый желающий может попасть сюда с экскурсией.

Полина Кастрицкая, Станислав Ильин, "ТВ Центр".