Арья Старк умрет? Звезда "Игры престолов" случайно разболтала тайну сериала

Ведущий просил раскрыть всего лишь "маленький спойлер"

Актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в знаменитом сериале "Игра престолов", стала очередной гостьей шоу Джимми Фэллона. По ходу передачи она рассказала, о том, что происходит в жизни ее персонажа.

В какой-то момент ведущий шоу предложил ей поделиться хотя бы "маленьким спойлером". Актриса отметила, что руководство канала HBO, который показывает новые серии "Игры престолов", убьет ее за это. Но, все-таки, она проговорилась.

"Последние съёмочные дни были достаточно эмоциональны, потому что мы прощались со съёмочной группой. Когда я узнала, что Арья умрет во второй серии...", - сказала девушка и зажала рот руками.

Ведущий попытался успокоить ее, отметив, что она не в прямом эфире, и никто из присутствующих зрителей не раскроет один из главных сюжетных моментов финального сезона. Он пообещал, что ее слова будут вырезаны при монтаже.

Однако это не успокоило Уильямс, и она убежала из студии. Растерявшийся Фэллон сначала просто сидел за свои столом, а потом вскочил и отправился вслед за ней. Казалось, что выпуск передачи под угрозой срыва. Но тут из-за кулис выскакивает "сбежавшая" актриса. Оказалось, что это всего лишь первоапрельский розыгрыш.

Восьмой, финальный сезон "Игры престолов" выйдет на экраны 14 апреля. Ранее в интернет слили его первую серию. Эпизод удалили, однако спойлеры разлетелись по соцсетям.

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