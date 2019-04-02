В ВКА имени Можайского прогремел взрыв

По предварительным данным, пострадали четыре курсанта

На территории военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Она обучает специалистов для космический войск, войск ПВО-ПРО, для Генштаба и других силовых ведомств.

По данным источника "Интерфакса", пострадали четверо курсантов. Они госпитализированы. Телеканал "Санкт-Петербург" сообщает, что внутри здания могут быть заблокированы еще 10 человек.

ЧП произошло на втором этаже административного здания, где шли занятия. Что именно взорвалось, пока неизвестно. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выехал на место взрыва.

Также ряд СМИ сообщили о взрыве в колледже в Пушкинском районе, но в МЧС опровергли эту информацию. Источник ТАСС рассказал, что лаборантка уронила колбу с химическими реактивами, видимо, этот инцидент и приняли за взрыв.