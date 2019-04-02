Панин назвал россиян злобными упырями

Граждане страны никак не дают артисту покоя

Скандально-известный актер Алексей Панин вновь решил поделиться очередной порцией ненависти к жителям России. На этот раз он назвал их самыми злыми людьми в мире.

Такое заявление появилось в его Instagram. Он вспомнил, что впервые услышал о смерти актрисы Натальи Крачковской в интернет-СМИ. Заглянув в комментарии под некрологом, он "не поверил своим глазам".

"Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей. Цитировать этих упырей сейчас даже не хочется", - отметил он.

По словам Панина, он не понимает, откуда может взяться столько злости в отношении человека, которого "ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого". По мнению артиста, такого нет нигде в мире.

Также Алексей Панин напомнил о своем предыдущем посте в фотоблоге, в котором он просил помочь маленькой девочке, у которой врожденный порок сердца. По его словам, россияне якобы, "глядя в глаза умирающей девочки", делают вид, что их это не касается. "Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя", - написал он.

Ранее одиозный актер неоднократно критиковал свою родину и ее граждан. В частности, он называл их дикарями и идиотами. При этом своей родиной он считает планету Земля. Интересно, что подписчики артиста разделились на два лагеря. Одни поддержали его слова, а другие подвергают критике.

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