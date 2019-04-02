Видео с места взрыва в военной академии Можайского

Предварительно, в здании взорвалась мина

Специалисты продолжают выяснять причины взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

По данным источника РИА Новости, в здании могла взорваться мина в результате чего рухнула лестница. На кадрах, появившихся в Сети, можно заметить, что все курсанты эвакуированы из здания. На место ЧП съезжаются экстренные службы.

О взрыве в ВКА имени Можайского стало известно днем 2 апреля. По предварительным данным, пострадали четыре человека, еще 20 оказались заблокированы в здании. На место ЧП выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.