В Москве в "Аптекарском огороде" зацвело какао

Цветущее шоколадное дерево можно будет рассматривать в Ботаническом саду МГУ всю неделю

В оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвело шоколадное дерево. Как рассказали в пресс-службе сада ТВЦ.RU, посетители смогут наблюдать за ним всю неделю.

В природе Theobroma cacao цветет довольно долго. PR-директор "Аптекарского огорода" Ольга Архипова предположила, что посетители смогут увидеть цветы какао в течение месяца.

Кроме шоколадного дерева, в начале месяца в "Аптекарском огороде" можно увидеть фестиваль орхидей и цветущие тропические кувшинки. Под открытым небом также расцвели крокусы, подснежники и другие первоцветы.

С 13 апреля по 2 июня в "Аптекарском огороде" будет проходить ежегодный фестиваль весенних цветов, напомнили в пресс-службе Ботанического сада МГУ.