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В Москве реконструируют транспортную развязку МКАД с Липецкой улицей

15:20
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Устаревшую "клеверную" развязку заменит развязка с направленными съездами

Власти Москвы утвердили проект реконструкции развязки МКАД с улицей Липецкая. Об этом сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии по итогам заседания президиума столичного правительства. 
  
"В апреле 2018 года проект планировки был одобрен на публичных слушаниях жителями районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Проект предусматривает реконструкцию участка МКАД с 25 по 32 км протяженностью 7,2 км", - говорится в материалах мэрии.

В основу проекта положен принцип отделения транспортного потока, двигающегося по основному ходу МКАД, от поворотного движения и потоков, связанных с обслуживанием прилегающих объектов. При разработке были учтены перспективы развития прилегающей территории.

Основным объектом реконструкции станет развязка МКАД с Липецкой улицей, в составе которой планируется построить новые искусственные сооружения: путепроводы, тоннели, съезды. В результате устаревшая развязка типа "клеверный лист" будет заменена развязкой с направленными съездами.

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