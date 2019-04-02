Минобороны назвало причину взрыва в военной академии Можайского

Пострадали три, а не четыре человека

В военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвался неустановленный "безоболочный предмет".

По данным Минобороны России, объект сдетонировал в 13:30 в одном из служебных помещений административного здания.

Согласно обновленным данным, пострадали три человека, их жизни никто не угрожает. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Здание ВКА полностью эвакуировано. На месте ЧП работают взрывотехники, экстренные службы, сотрудники ФСБ и прокуратуры. Также на место взрыва выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.