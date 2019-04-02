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Минобороны назвало причину взрыва в военной академии Можайского

15:22
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Пострадали три, а не четыре человека

В военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге взорвался неустановленный "безоболочный предмет".

По данным Минобороны России, объект сдетонировал в 13:30 в одном из служебных помещений административного здания.

Согласно обновленным данным, пострадали три человека, их жизни никто не угрожает. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. 

Здание ВКА полностью эвакуировано. На месте ЧП работают взрывотехники, экстренные службы, сотрудники ФСБ и прокуратуры. Также на место взрыва выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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