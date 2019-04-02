Что Россия привезла в подарок Ким Чен Ыну

Стало известно, что глава МВД России Владимир Колокольцев попросил передать Ким Чен Ыну

Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну привезли подарок из Москвы. Презент вручил глава МВД России Владимир Колокольцев председателю президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Наму. Последний, в свою очередь, передаст его главе республики.

После церемонии вручения подарка, состоявшейся в Мансудэском дворце съездов, Ким Ён Нам провел встречу с Колокольцевым, в которой также принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора.

Подарком для Ким Чен Ына стал бронзовый бюст графа Виктора Кочубея – создателя и первого руководителя МВД, передает Газета.Ru.

Колокольцев прибыл в Пхеньян поздно вечером в понедельник спецрейсом из Иркутска. Ранее во вторник в Пхеньяне у него состоялись переговоры с министром народной безопасности КНДР Цой Бу Илем.