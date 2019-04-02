ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что Россия привезла в подарок Ким Чен Ыну

15:48
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Стало известно, что глава МВД России Владимир Колокольцев попросил передать Ким Чен Ыну

Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну привезли подарок из Москвы. Презент вручил глава МВД России Владимир Колокольцев председателю президиума Верховного народного собрания  КНДР Ким Ён Наму. Последний, в свою очередь, передаст его главе республики.

Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с Трампом
Трамп задел за живое Ким Чен Ына
Голодающая КНДР попросила Россию поделиться пшеницей

После церемонии вручения подарка, состоявшейся в Мансудэском дворце съездов, Ким Ён Нам провел встречу с Колокольцевым, в которой также принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора.

Подарком для Ким Чен Ына стал бронзовый бюст графа Виктора Кочубея – создателя и первого руководителя МВД, передает Газета.Ru.

 

Колокольцев прибыл в Пхеньян поздно вечером в понедельник спецрейсом из Иркутска. Ранее во вторник в Пхеньяне у него состоялись переговоры с министром народной безопасности КНДР Цой Бу Илем.

Читайте также:
Новости по теме
Глава КНДР Ким Чен Ын возле поезда
Глава КНДР Ким Чен Ын возле поезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.