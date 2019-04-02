Что станет с рублем в апреле

Россияне столкнутся с очередной волной санкций

Позиция рубля в апреле может существенно ослабнуть. На него окажут влияние возможные санкции в связи с делом Скрипалей и ситуацией на Украине, а также другие негативные экономические факторы.

Падение рубля приведет к росту цен в магазинах примерно на 0,4-0,6%, поскольку большинство товаров изготавливаются при помощи иностранных технологий, пишет интернет-газета "Дни.ру".

В свою очередь эксперты уверены, что сильно рубль не просядет, его удержит на плаву стабильный спрос на нефть. Доллар по отношению к российской валюте вырастет до отметки 65-70 рублей.