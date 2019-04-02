ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Что станет с рублем в апреле

16:07
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Россияне столкнутся с очередной волной санкций

Позиция рубля в апреле может существенно ослабнуть. На него окажут влияние возможные санкции в связи с делом Скрипалей и ситуацией на Украине, а также другие негативные экономические факторы.
Какие продукты подорожают в апреле

Падение рубля приведет к росту цен в магазинах примерно на 0,4-0,6%, поскольку большинство товаров изготавливаются при помощи иностранных технологий, пишет интернет-газета "Дни.ру".

В свою очередь эксперты уверены, что сильно рубль не просядет, его удержит на плаву стабильный спрос на нефть. Доллар по отношению к российской валюте вырастет до отметки 65-70 рублей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Главное сегодня
Женщина в магазине
Женщина в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.