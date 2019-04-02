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Штаб Зеленского отказался устраивать "собачьи бои" с Порошенко

16:07
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Команда комика отказалась от такого ток-шоу

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что шоумен не будет участвовать в теледебатах с действующим президентом страны Петром Порошенко. Об этом рассказал советник комика Руслан Рябошапка.

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"Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию", — сказал Рябошапка в эфире телеканала "Громадьске".

Представитель Зеленского подчеркнул, что Порошенко был у власти пять лет. За это время он мог все доказать и объяснить, пишет "Газета.Ru". Также Рябошапка считает, что нет смысла обсуждать членов команды кандидатов, а также их программ. Он напомнил, что Порошенко считает Зеленского "марионеткой Коломойского".

За два дня до выборов, 29 марта, должны были состояться теледебаты с участием трех главных фаворитов президентской гонки. Кроме Зеленского и Порошенко в эту тройку входила и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Однако придя в телестудию она не нашла там своих главных конкурентов. Ни комик, ни действующий президент не почтили своим присутствием зрителей. Тимошенко также не стала долго терпеть такое отношение со стороны проигнорировавших передачу оппонентов и покинула студию.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. Лидирует шоумен Владимир Зеленский. Он набрал более 30,26% голосов. Порошенко оказался на втором месте. Второй тур выборов пройдет 21 апреля. За победу будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Между тем украинский лидер согласился прийти на дебаты со своим конкурентом.

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