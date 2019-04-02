Умер актер Вадим Гемс

Известный деятель культуры скончался на 69-м году жизни

Вадим Гемс умер во вторник в возрасте 68 лет. О смерти известного режиссера и актера сообщил Союз кинематографистов. "Приносим соболезнования родным и близким Вадима Васильевича", - говорится в сообщении на сайте организации.

Гемс окончил Крымское культпросветучилище и режиссерский факультет ВГИКа (курс Марлена Хуциева, 1983 год). Также он учился в Московском государственном институте культуры.

Режиссер руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте и возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов. В 90-х Гемс работал постановщиком шоу-программ в Москве.

Известный деятель культуры снял фильмы "Стару-ха-pмса", "Карусельщик", "Ираклий Андроников о русских тройках", "Кочерга". Кроме того, Гемс сыграл около 20 ролей в кино.