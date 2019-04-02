ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер актер Вадим Гемс

16:10
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Известный деятель культуры скончался на 69-м году жизни

Вадим Гемс умер во вторник в возрасте 68 лет. О смерти известного режиссера и актера сообщил Союз кинематографистов. "Приносим соболезнования родным и близким Вадима Васильевича", - говорится в сообщении на сайте организации.

Не стало Марлена Хуциева: творческий путь классика кино
Лучшие фильмы Марлена Хуциева

Гемс окончил Крымское культпросветучилище и режиссерский факультет ВГИКа (курс Марлена Хуциева, 1983 год). Также он учился в Московском государственном институте культуры.

Режиссер руководил Театром-мастерской театрального искусства в Ялте и возглавлял Всесоюзное объединение молодых кинематографистов. В 90-х Гемс работал постановщиком шоу-программ в Москве.

Известный деятель культуры снял фильмы "Стару-ха-pмса", "Карусельщик", "Ираклий Андроников о русских тройках", "Кочерга". Кроме того, Гемс сыграл около 20 ролей в кино.

Читайте также:
Главное сегодня
Российский кинорежиссер Вадим Гемс
Российский кинорежиссер Вадим Гемс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.