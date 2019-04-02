Семья Началовой запретила эксплуатировать образ певицы

Родители хотят сделать свой "продукт" в память о дочери — масштабнее и профессиональнее

Родители Юлии Началовой раскритиковали идею снять фильм о певице. Как рассказала представитель умершей звезды Анна Исаева, у них есть свои идеи, как увековечить ее память.

"Инициаторы этой съёмки звонили однажды с этой идеей, но мы её не поддержали. Ни идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми. Никаких идей не поддерживали", — написала Исаева на своей странице в инстаграме.

Она отметила, что родители не давали прав на использование песен и имени Началовой в фильме. Более того, у родных певицы есть свои идеи на этот счет. Они, со слов Исаевой, могут быть реализованы более профессионально.

Ранее стало известно, что фильм о Юлии Началовой получил название "Буду рядом…". Режиссером картины стала Наталья Филатова, продюсером выступил Андрей Загорский. Фильм будет посвящена детству певицы, периоду становления и развития ее музыкальной карьеры. Затронут в картине и трагедию Юлии, рассказав о последних днях жизни артистки. На экраны лента может выйти осенью 2019 года.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта. У Юлии Началовой осталась дочь Вера.