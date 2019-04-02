В Москве серийного убийцу приговорили к пожизненному сроку

Он испытывал личную неприязнь к женщинам

Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку в колонии строгого режима маньяка Бахтиера Матякубова, обвиняемого в убийствах пяти женщин в Москве и Подмосковье. Он полностью признал свою вину.

По данным следствия, с января по апрель 2015 года Матякубов выслеживал одиноких женщин в безлюдных местах и атаковал их с целью разбойного нападения. Всех своих жертв он убил ножом. Криминалистам удалось установить его почерк, пишет "Газета.Ru".

Следователи выяснили место проживания убийцы, но к тому моменту он уже бежал за границу. Тогда его объявили в международный розыск. Матякубов прятался на Украине, где его задержали за аналогичные убийства. В 2017 году его экстрадировали в Москву.

В ходе сексолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что Матякубов страдал расстройством личности, был крайне мстителен и испытывал личную неприязнь к женщинам.