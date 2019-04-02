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Обозвавшему россиян уродцами Панину посоветовали уйти

16:48
  • вторник
  • 02 апреля 2019

На скандал вокруг хамства актера отреагировали в Госдуме

Актер Алексей Панин, ранее назвавший россиян "злобными уродцами, ненавидящих всех вокруг себя", пояснил, кого именно он имел в виду.

Панин назвал россиян злобными упырями
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"У меня отрицательное отношение к людям, которые позволяют себе выкидывать мусор из машины, призывают уничтожать геев, которые называют детей, больных ДЦП, уродами", - разъяснил свою позицию Алексей Панин в разговоре с изданием ФАН.

Очередной порцией ненависти к россиянам скандально известный актер поделился во вторник. Он назвал их самыми злыми людьми в мире после того, как столкнулся с неприятными комментариями в интернете под некрологом о смерти актрисы Натальи Крачковской.

В ответ член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян посоветовал Панину уйти со "скользкой дорожки" и не оскорблять всех россиян только на том основании, что в посте в соцсетях он обнаружил вопиющее хамство.

"Хамов хватает во всех странах. Далеко не все люди, говорящие на русском языке в соцсетях, являются россиянами. Об этом Панину тоже стоило бы подумать перед тем, как делать подобные заявления", - прокомментировал эксперт.

На скандал вокруг хамства Панина также отреагировал Виталий Милонов. Депутат Госдумы предположил, что актер потерял рассудок.

"Сейчас он находится на стадии глубочайшей депрессии, кризиса, поэтому и материт то Россию, то россиян. Просто не нужно обращать внимание на этого психически больного человека ", - заключил Милонов.

 

Альтернативную позицию занял актер и автор-исполнитель Никита Джигурда. По его мнению, Панина довели ненавистники. "Его позиция - это его позиция. Он не президент страны, не политик, имеет право высказывать свое настроение так, как ему хочется", - уверен Джигурда.

Две недели назад Алексей Панин также обрушился с критикой на россиян, назвав их дикарями. Он уверен, что соотечественники ненавидят друг друга и всех вокруг себя.

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