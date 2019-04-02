Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах

Он утверждает, что выплатил экс-супруге деньги за половину квартиры

Адвокаты хоккеиста Александра Фролова, бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, во вторник, 2 апреля, одержали победу в нижегородском областном суде по делу о 20 миллионах рублей, которые якобы он не выплатил экс-супруге.

Нижегородский областной суд удовлетворил жалобу бывшего мужа Юлии Началовой Александра Фролова на подсудность дела о 20 миллионах, полученных певицей от него за квартиру. Теперь разбираться с этим вопросом будет Никулинский районный суд Москвы, пишет МК.

Представители хоккеиста жаловались на решение судьи Нижегородского районного суда, который отказал в передаче дела на рассмотрение в столицу, а также на назначение экспертизы расписки от Началовой. Судебная коллегия, выслушав доводы адвокатов Фролова, оба определения отменила.

Кроме того, областной суд выявил серьезные нарушения закона со стороны судьи первой инстанции и вынес ему частное определение.

Юлия Началова и Александр Фролов состояли в браке с 2006 года по 2011 года. В браке у них родилась дочь Вера. В 2015 году Фролов купил вторую половину доли в четырехкомнатной квартире, которую Началовой подарил второй муж Евгений Алдонин. По данным СМИ, певица написала расписку о получении денег, однако в 2018 году обратилась в суд с заявление о том, что ничего от хоккеиста не получала.