Мощная волна едва не смыла туристов в океан (видео)

Никто не пострадал

В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, которую спровоцировала отколовшаяся часть ледника Брейдамеркюрйекюдль в Атлантическом океане.

На видео можно заметить, как крупная часть ледника уходит под воду, а затем мощная волна движется в сторону людей. Им удалось вскарабкаться на ледяную скалу, пишет РИА Новости.

По словам экскурсоводов, такие волны – крайне редкое явление в лагуне Бреидамеркурлон. Тем не менее, всем туристам рассказали о технике безопасности, поэтому они грамотно среагировали в сложившейся ситуации.