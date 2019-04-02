ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мощная волна едва не смыла туристов в океан (видео)

17:21
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Никто не пострадал

В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, которую спровоцировала отколовшаяся часть ледника Брейдамеркюрйекюдль в Атлантическом океане.

На видео можно заметить, как крупная часть ледника уходит под воду, а затем мощная волна движется в сторону людей. Им удалось вскарабкаться на ледяную скалу, пишет РИА Новости.

По словам экскурсоводов, такие волны – крайне редкое явление в лагуне Бреидамеркурлон. Тем не менее, всем туристам рассказали о технике безопасности, поэтому они грамотно среагировали в сложившейся ситуации.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен.

Новости по теме
Обрушение части ледника в Исландии
Обрушение части ледника в Исландии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.