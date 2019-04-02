"Громадяне, перемога ближе некуда": Захарова раскрыла план МВД Украины

Представитель МИД пояснила, как за три недели до выборов Киев попытается предотвратить массовый исход электората

Мария Захарова заявила, что Киев выбрал "подходящий момент" для укрепления стены на границе с Россией. Ранее в МВД Украины рассказали об активной работе в рамках проекта "Стена".

Официальный представитель МИД России предположила, что таким образом украинские власти за три недели до второго тура выборов президента решили предотвратить массовый исход электората, который что-то "поймет" и начнет "паковаться".

"А тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога (перевод: "граждане, победа" – прим. ред.) ближе некуда, проект "Стена" завершен", - цитирует ее заявление Газета.Ru.

Проект "Стена" был утвержден в 2015 году, его инициатор - бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк. В конце 2018 года в МВД Украины заявили, что реализация проекта будет продлена до 2021 года из-за недостаточного финансирования.

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