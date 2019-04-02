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"Громадяне, перемога ближе некуда": Захарова раскрыла план МВД Украины

17:25
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Представитель МИД пояснила, как за три недели до выборов Киев попытается предотвратить массовый исход электората

Мария Захарова заявила, что Киев выбрал "подходящий момент" для укрепления стены на границе с Россией. Ранее в МВД Украины рассказали об активной работе в рамках проекта "Стена".

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Официальный представитель МИД России предположила, что таким образом украинские власти за три недели до второго тура выборов президента решили предотвратить массовый исход электората, который что-то "поймет" и начнет "паковаться".

"А тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога (перевод: "граждане, победа" – прим. ред.) ближе некуда, проект "Стена" завершен", - цитирует ее заявление Газета.Ru.

 

Проект "Стена" был утвержден в 2015 году, его инициатор - бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк. В конце 2018 года в МВД Украины заявили, что реализация проекта будет продлена до 2021 года из-за недостаточного финансирования.

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