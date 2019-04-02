Собянин открыл дилерский центр "Мерседес" на ЗИЛе

Компании удалось восстановить здание бывшего завода

Мэр Москвы посетил территорию бывшего завода ЗИЛ. Сейчас там создается новый микрорайон Москвы. Строятся комфортные дома, а рядом возводят всю необходимую инфраструктуру. Уже работает станция Московского центрального кольца, также функционирует и ледовый дворец. В прошлом году открылся красивый парк, а сейчас там строят самую крупную в стране школу.

Оставшиеся в наследие от предприятия здания получают вторую жизнь. Так, бывший модельный цех завода полностью реконструировали. Ещё несколько лет назад здание разрушалось на глазах. Теперь в этом знаковом объекте советского конструктивизма разместился дилерский центр Mercedes-Benz.

В его открытии принял участие Сергей Собянин. Мэр поблагодарил инвесторов за кропотливую реконструкцию, благодаря которой удалось сохранить внешний облик здания.

"Помимо того, что здание было воссоздано и стало достаточно привлекательным и интересным, здесь созданы и сотни новых рабочих мест, крупнейший дилерский центр Mercedes-Benz. И, конечно, это новое место притяжения для москвичей. Это новая точка, которая даёт новую экономику городу, новые доходы. Всё вместе это оживляет старое место, которое было несколько лет назад запущено и заброшено", - рассказал Собянин.