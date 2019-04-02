Затравленная за фото в купальнике педагог из Барнаула нашла новую работу

Родителям учеников не понравилась безобидная фотография с зимнего заплыва

Учительница русского языка и литературы из Барнаула после громкого скандала с вынужденным увольнением вышла на новую работу. Татьяна Кувшинникова теперь трудится в Алтайском краевом институте повышения квалификации. Её безобидный снимок с зимнего заплыва в спортивном купальнике не понравился части родителей учеников и руководству учебного заведения. В итоге, не выдержав травли, Татьяна уволилась. Но в интернете за молодую учительницу вступились тысячи её коллег.

Платье ниже колен, деловой настрой. Из окружения - теперь только сверстники. Татьяна Кувшинникова, учитель русского языка и литературы в недавнем прошлом, теперь методист, который будет курировать "методическое сопровождение профессионального развития учителей". С таким-то опытом - специалист для края незаменимый.

"Наши коллеги займутся проектом, результатом которого будет учебная программа по безопасному поведению в социальных сетях, в интернете не только для учителей, но и детей и для родителей", - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Со слов чиновников, учитель из Алтайского края получила всевозможную поддержку. И вроде бы жизнь должна наладиться, перспектива появилась, но слава все еще бежит впереди.

Реакция на увольнение барнаульского педагога из-за фото в купальнике вышла далеко за пределы школы и региона. Татьяна Кувшинникова, сама того не желая, стала вдохновительницей общероссийской учительской фотосессии: школа не монастырь, учитель имеет право на личную жизнь!

Смешные шаржи, ироничные и самые обычные фото. Историки, математики, географы, физики и лирики взялись за фотоаппараты. Под хэштегом #учителятожелюди только в одной социальной сети более 16 тысяч публикаций.

Спусковым курком стали две фотографии. Татьяна Кувшинникова, обучавшая пятиклассников русскому языку и литературе, опубликовала на своей странице в социальной сети эти портреты. Их увидели родители, о фривольном поведении педагога доложили директору. А там уже цепная реакция, мол, одевается "как проститутка", и вообще "пятно на репутации школы"!

"Мне было предложено написать заявление по собственному желанию. И я была, конечно, в таком шоковом состоянии. На следующий день родители моего класса пошли, то есть я поделилась просто с одной мамой девочки, и они начали это обсуждать, родители, подписи собрали, чтобы меня оставили", - рассказывает Кувшинникова.

В разгар учебного года увольнять учителя невыгодно: замену не найти. Но начались давление со стороны педагогов, проверки. Татьяна написала заявление об уходе. А то, что на фото в купальнике женщина держит медали и фотографируется на фоне проруби, это никому важным не показалось.

В свободное время учитель занимается зимним плаванием. И своими фото хотела поддержать зимнюю Универсиаду в Красноярске. Только блюстители морали на этот факт во внимания не обратили.

"Не фотографии должны пропагандировать здоровый образ жизни, а немножко другая ситуация, но, может быть, можно было бы взять на тренировку этих детей – это был бы совершенно иной фактор", - рассуждает председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина.

"Она приходит сама, помимо всего прочего, она привела ребятишек, то есть своих учеников. Приводила именно плавать. Пропагандировать здоровый образ жизни. Они заинтересовались и сейчас активно занимаются человек шесть", - рассказывает вице-президент федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи" Галина Лопатина.

Татьяна Кувшинникова после скандала в школе пошла на повышение. В краевом институте повышения квалификации работников образования она будет читать лекции учителям и родителям о поведении в социальных сетях.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".