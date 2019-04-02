ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Затравленная за фото в купальнике педагог из Барнаула нашла новую работу

20:10
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Родителям учеников не понравилась безобидная фотография с зимнего заплыва

Учительница русского языка и литературы из Барнаула после громкого скандала с вынужденным увольнением вышла на новую работу. Татьяна Кувшинникова теперь трудится в Алтайском краевом институте повышения квалификации. Её безобидный снимок с зимнего заплыва в спортивном купальнике не понравился части родителей учеников и руководству учебного заведения. В итоге, не выдержав травли, Татьяна уволилась. Но в интернете за молодую учительницу вступились тысячи её коллег.  

Платье ниже колен, деловой настрой. Из окружения - теперь только сверстники. Татьяна Кувшинникова, учитель русского языка и литературы в недавнем прошлом, теперь методист, который будет курировать "методическое сопровождение профессионального развития учителей". С таким-то опытом -  специалист для края незаменимый.

"Наши коллеги займутся проектом, результатом которого будет учебная программа по безопасному поведению в социальных сетях, в интернете не только для учителей, но и детей и для родителей", - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Со слов  чиновников, учитель из Алтайского края получила всевозможную поддержку. И вроде бы жизнь должна наладиться, перспектива появилась, но слава все еще бежит впереди.  

Реакция на увольнение барнаульского педагога из-за фото в купальнике вышла далеко за пределы школы и региона. Татьяна Кувшинникова, сама того не желая, стала вдохновительницей общероссийской учительской фотосессии: школа не монастырь, учитель имеет право на личную жизнь!

Смешные шаржи, ироничные и самые обычные фото. Историки, математики, географы,  физики и лирики взялись за фотоаппараты. Под хэштегом #учителятожелюди только в одной социальной сети более 16 тысяч публикаций.

Спусковым курком стали две фотографии. Татьяна Кувшинникова, обучавшая пятиклассников русскому языку и литературе, опубликовала на своей странице в социальной сети  эти портреты. Их увидели родители, о фривольном поведении педагога доложили директору. А там уже цепная реакция, мол, одевается "как проститутка",  и вообще "пятно на репутации школы"!

"Мне было предложено написать заявление по собственному желанию. И я была, конечно, в таком шоковом состоянии. На следующий день родители моего класса пошли, то есть я поделилась просто с одной мамой девочки, и они начали это обсуждать, родители, подписи собрали, чтобы меня оставили", - рассказывает Кувшинникова.

В разгар учебного года увольнять учителя невыгодно: замену не найти. Но начались давление со стороны педагогов, проверки. Татьяна написала заявление об уходе. А то, что на фото в купальнике женщина держит медали и фотографируется на фоне проруби, это никому важным не показалось. 

В свободное время учитель занимается зимним плаванием. И своими фото хотела поддержать зимнюю Универсиаду в Красноярске. Только блюстители морали на этот факт во внимания не обратили. 

"Не фотографии должны пропагандировать здоровый образ жизни, а немножко другая ситуация, но, может быть, можно было бы взять на тренировку этих детей – это был бы совершенно иной фактор", - рассуждает председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина.

"Она приходит сама, помимо всего прочего, она привела ребятишек, то есть своих учеников. Приводила именно плавать. Пропагандировать здоровый образ жизни. Они заинтересовались и сейчас активно занимаются человек шесть", - рассказывает вице-президент федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи" Галина Лопатина.

Татьяна Кувшинникова после скандала в школе пошла на повышение. В краевом институте повышения квалификации работников образования она будет читать лекции учителям и родителям о поведении в социальных сетях.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова
Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова
Татьяна Кувшинникова
Татьяна Кувшинникова
Татьяна Кувшинникова
Татьяна Кувшинникова
Татьяна Кувшинникова
Татьяна Кувшинникова
Страница в instagram - учителя тоже люди
Страница в instagram - учителя тоже люди
Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова
Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова
Флешмоб в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой
Флешмоб в поддержку учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой
Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова
Бывшая учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.