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Подробности взрыва в петербургской академии

18:14
  • вторник
  • 02 апреля 2019

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство группы лиц после взрыва в военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

Расследованием дела займется военное следственное управление СК по ракетным войскам стратегического назначения. Также начала проверку военная прокуратура. По данным следователей, пострадали четыре человека, им оказана медицинская помощь. В свою очередь в Минобороны заявили, что травмы получили три человека. Все пострадавшие - офицеры. 

Взрыв в военно-космической академии имени Можайского произошел в 13:30 в одном из служебных помещений. В министерстве обороны заявили, что в здании произошла детонация неустановленного безоболочного предмета.

Собеседник ТАСС утверждает, что предмет взорвался при попытке его переместить. В свою очередь источник "Интерфакса" в академии сообщил, что взрыв произошел под лестницей возле отдела кадров. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, пишет "Фонтанка".

Все курсанты и персонал академии были эвакуированы из здания. На месте ЧП работают взрывотехники, саперы, экстренные службы, сотрудники ФСБ и прокуратуры. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, весь персонал академии вовремя отреагировал на произошедшее и сработал по инструкции.

Академия имени Можайского - один из крупнейших военных вузов России. Он готовит кадры для воздушно-космических сил, подразделений ПВО-ПРО и других родов войск. В ВКА учатся около двух тысяч студентов.

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